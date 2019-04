John Krasinski bang gepasseerd te worden voor The Office USA

In de show van Ellen DeGeneres sprak Krasinski daarover zijn verbazing uit. Want de acteur heeft enorm veel zin om de rol van de ongemotiveerde kantoortijger Jim Halpert weer op zich te nemen.

Tegen Ellen vertelde John dat hij via internet hoorde van de plannen van NBC. „Maar ik heb nog niks van ze gehoord. Misschien zien ze Jim niet meer zitten in een nieuwe serie.” Ellen probeerde John nog wel gerust te stellen door te zeggen dat The Office USA niet kan zonder Jim en zijn vrouw Pam, gespeeld door Jenna Fischer. „Het lijkt er anders wel op dat dat gaat gebeuren”, antwoordde John. Op de vraag of hij toe zou happen mocht NBC hem alsnog bellen, is hij zonneklaar: „Natuurlijk. Ik ben er helemaal klaar voor!”