Waardige cliffhanger

Michael Burnham Ⓒ CBS

In Star Trek: Discovery staat eens niet de kapitein centraal, maar bemanningslid Michael Burnham. Zij had een veelbelovende Starfleet carrière voor zich tot ze voor muiterij koos. Op de Discovery probeert Burnham een nieuw leven op te bouwen. Lukt het haar om haar naam te zuiveren tijdens de oorlog met de Klingons? Vandaag bespreken we aflevering 15.