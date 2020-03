Dochter Liesbeth List: ’Voor ons was ze in de eerste plaats een moeder’

Liesbeth List is woensdag overleden op 78-jarige leeftijd. De familie maakte haar overlijden vrijdag bekend. Haar dochter Elisah zegt over de befaamde Nederlandse zangeres: „Veel mensen kennen haar als de enigszins mysterieuze dochter van een vuurtorenwachter op Vlieland, de chansonnière die zong met Brel, Aznavour en Shaffy. Voor ons was ze in de eerste plaats een bijzondere en lieve moeder, grootmoeder en schoonmoeder. We hebben mijn moeder een afscheid kunnen geven omringd door haar dierbaren.”

De Grande Dame van het Nederlandse chanson is 78 jaar geworden. Ze is in haar slaap overleden. De crematie vindt, als gevolg van de corona-crisis, in stilte plaats.