Talkshow Splinter Chabot is ’een shotje inspiratie voor het slapengaan’

„Het is zo ongelooflijk gaaf en ik ben dankbaar dat ik het mag proberen. Ik voel nu een beetje de sinterklaasspanning, of het gevoel dat je bijna jarig bent”, zegt Splinter vlak voor zijn eerste uitzending. „Het is een grote stap maar het programma ligt heel erg dicht bij me en dat maakt in ieder geval dat ik geen slapeloze nachten heb gehad.”

Het AvroTros-programma SPLNTR! wordt geen mainstream talkshow. „Het wordt jong, fris en zonder taboes”, legt Splinter uit. „Het moet overal over kunnen gaan met ook werelden waar je als kijker misschien niet iedere dag mee bezig bent. Ik noem het ook wel ’een shotje inspiratie voor het slapengaan’.”

Vuurwerk

De actualiteit is daarbij minder belangrijk, vindt Splinter. Hij wil liever gasten met een verhaal. „Mensen die heel erg graag de actualiteit willen volgen of de laatste stand van zaken in de coronacrisis willen weten, kunnen daarvoor uitgebreid in andere programma’s terecht. Bij ons is dat niet het startpunt. Wij zetten de gast centraal, wat ons veel meer vrijheid in onderwerpen geeft.”

Splinter wil het liefst vuurwerk in zijn talkshow. Dat hoeft wat hem betreft helemaal niet spraakmakend of shockerend te zijn. Iemand die alleen vertelt over zijn of haar passie is vaak al genoeg, zegt hij. „Als je vuurwerk neerzet, dan is de doos niet zo interessant. Maar als je het lontje aansteekt wordt het mooi. Vaak zie je als je mensen over hun passies laat vertellen of over wat hen drijft ook zo’n vonk. Ik hoop dat we daarmee vuurwerk kunnen laten zien, zonder dat de boel affikt natuurlijk.”

Kijkcijfers zijn voor Splinter dan ook niet belangrijk. Dat de presentator geprogrammeerd staat na kijkcijferkanon Zondag met Lubach, vindt hij alleen maar gevaarlijk. Een groot deel zal immers wegzappen, zegt hij realistisch. „Lubach is de absolute top. Als hij het hoofdgerecht is, hoop ik dat ik een heel bescheiden toetje voor sommige kijkers mag zijn”, lacht hij.