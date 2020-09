Charles en Camilla interessant genoeg voor Spitting Image

De alter ego’s van de prins van Wales – die in de eerste reeks ook al veelvuldig werd geportreteerd – en hertogin van Cornwall zijn deze week onthuld. Spitting Image heeft onder de inmiddels meer dan honderd poppen ook Harry en Meghan, en tal van politieke kopstukken zoals Boris Johnson, Donald Trump en Vladimir Poetin.

Spitting Image was tussen 1984 en 1996 een veel bekeken satirisch televisieprogramma van ITV, dat er in de hoogtijdagen meer dan 15 miljoen kijkers bereikte. Dat koningin-moeder Elizabeth (de moeder van de Queen) ten tonele werd gevoerd terwijl ze gin dronk uit de fles was baanbrekend, terwijl alle eigenschappen van toenmalig premier Margaret Thatcher op karikaturale wijze werden uitvergroot. De Iron Lady vond haar kabinetsleden maar ’vegetables’ – slappelingen, als groente.

Nadat het programma van de buis werd gehaald is vaak gesproken over een herstart. Die komt er nu op de video-abonnementsservice BritBox die ITV en BBC samen hebben opgezet. Het kijkerspubliek is daardoor internationaler want BritBox is onder meer ook te zien in Canada en de VS en er zijn plannen voor uitbreiding naar Australië. Naast mede-bedenker Roger Law, is ook onder andere Jeff Westbrook (The Simpsons, Futurama) toegevoegd aan het schrijversteam van de show