’Gordon dreigde via voicemail al carrière te schaden’

Van der Velde, advocaat van K.B. - hij staat erop dat er alleen met initialen naar zijn cliënt verwezen wordt - doet een boekje open over de berichten die Gordon aan zijn cliënt gestuurd zou hebben. „Er is sprake van tientallen berichten, meerdere per uur.” De vermeende liefde van Gordon zou zich zwaar onder druk gezet voelen door ’de frequentie van de berichten’. „Hij is persoonlijk heel veel benaderd.”

Maar dat niet alleen, Gordon zou hem zelfs al van tevoren gedreigd hebben met het kapotmaken van zijn carrière. „Hij heeft ook gedreigd. ’Ik ga jou schade toebrengen aan je carrière’. Dat heb ik hard gehoord op een voicemailbericht, een authentieke spraakopname”, verklaart Van der Velde.

’Lastercampagne’

Volgens hem is er in deze kwestie dan ook duidelijk sprake van ’karaktermoord’ en ’een sociale media-campagne’. „Die liegt er niet om. Dat is enorm schadelijk. K. B. is een veelbelovend arts, die met een belangrijke stap in zijn carrière bezig is. Toen mijn cliënt geconfronteerd werd met het bericht dat hij de liefde van Gordons leven zou zijn, schrok hij daar heel erg van.”

Op social media reageerden verschillende mensen op de post van Gordon waarin hij de arts in opleiding de liefde van zijn leven noemde, dat deze man weken eerder nog met vriendinnen van hen in bed lag. Daarop reageert de advocaat: „En wat dan nog? Dat is precies waar het hier om gaat, dat is iemand zijn privéleven.” Heeft Gordon dat hele romantische verhaal dan verzonnen? „Ik weet niet wat er in zijn hoofd omgaat, maar mijn moeder zei altijd: ’When something is to good to be true...’.” Ook de politie-aangiftes schaart de advocaat onder ’nepnieuws’. „Wij zijn hier totaal niet mee bekend.”

Vakantie

Het is niet duidelijk wanneer de arts in opleiding contact heeft gezocht met de advocaat en dat vindt Van der Velde ook niet relevant. Wel weet hij te melden dat de stalkerige berichten van Gordon vooral van de afgelopen dagen dateren. Hoe lang K. B. en Gordon elkaar al kennen, weet hij ook niet precies. „Ze zijn elkaar eens tegengekomen op vakantie en ja, ze kennen elkaar, maar dat is alles.”