Gerard Joling niet jaloers op Dave Roelvink

Gerard Joling, die momenteel druk bezig is met het promoten van zijn nieuwe nummer We gaan raket met rapper Poke, reageert woensdagochtend op de uitspraak van Dave Roelvink. De zoon van Dries grapte vorige week op de radiozender over zijn nieuwe facings die hij liet aanmeten in Turkije: „Witter dan die van mij hebben ze niet. Gerard Joling is jaloers straks.”