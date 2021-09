The Crown grote winnaar Emmy Awards

The Crown won voor het eerst de felbegeerde Emmy voor beste dramaserie. Alhoewel alle seizoenen van de serie werden genomineerd voor die Emmy, zag showbedenker Peter Morgan in de afgelopen jaren The Handmaid’s Tale (2017), Game of Thrones (2018) en Succession (2020) er met de winst vandoor gaan.

Naast de award voor beste dramaserie won The Crown ook Emmy’s voor beste hoofdrollen in een drama (Josh O’Connor en Olivia Colman), beste bijrollen (Tobias Menzies en Gillian Anderson), regie en scenario. Het was de eerste keer dat een serie in alle dramacategorieën van de belangrijke awardshow als winnaar uit de bus kwam.

Ted Lasso

Nieuwkomer Ted Lasso van Apple TV+ won de Emmy voor beste comedy en ging er daarnaast vandoor met de prijzen voor beste mannelijke hoofdrol in een comedy (Jason Sudeikis) en beste bijrollen (Brett Goldstein en Hannah Waddingham)

Beide series vielen vorige week bij de Primetime Creative Arts Emmy’s, de awards in technische en kleinere categorieën, ook al in de prijzen. Ted Lasso won toen drie Emmy’s en The Crown vier.

De Primetime Emmy Awards werden zondag voor de 73e keer uitgereikt. In tegenstelling tot vorig jaar, toen de ceremonie via videoverbindingen plaatsvond, waren de meeste genomineerden dit jaar aanwezig in Los Angeles.

The Queen’s Gambit

Schaakserie The Queen's Gambit heeft de Primetime Emmy Award gewonnen voor beste miniserie. De Netflix-serie was genomineerd voor zes awards en wist er twee te verzilveren.

Regisseur Scott Frank won een Emmy voor zijn regiewerk aan de serie over het fictieve schaakwonder Beth Harmon. Hij liep de prijs voor het script van de serie mis. De award voor beste scenario van een miniserie ging namelijk naar Michaela Coel voor I May Destroy You.

Hoofdrolspeler Anya Taylor-Joy was favoriet voor de Emmy voor beste vrouwelijke hoofdrol in een miniserie, maar Kate Winslet ging er in die categorie vandoor met de award voor haar rol in Mare of Easttown. Thomas Brodie-Sangster en Moses Ingram vielen niet in de prijzen voor hun bijrollen in The Queen's Gambit.