Miss Montreal: langdurige zangcarrière is nu extra moeilijk

„Echt iedereen popt nu uit de grond”, vertelt Miss Montreal. „Antoon, Flemming, Meau, S10. Om in deze tijd heel lang te blijven is extra moeilijk. Je hoort wel vaak van: jij kan nog wel dertig jaar mee, maar ik ben niet zo”, aldus de zangeres. „Ik zal me altijd druk blijven maken over of iedereen mij nog wel leuk vindt. Ik denk dat dat bij mij hoort en mijn drive is.”

Miss Montreal is pas echt zichzelf wanneer ze nummers zingt die populair zijn bij het publiek. „Als ik een echte hit heb, zoals Wish I Could. Dan is het gewoon elke keer raak.” Ze scoorde eerder ook hits met liedjes als Just A Flirt, Hoe, Being Alone At Christmas en Door De Wind.