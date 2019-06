Oud-NTR-baas Paul Römer aan de slag bij Talpa

Voor Römer, die de afgelopen zeven jaar algemeen directeur bij de NTR was, wordt het een weerzien met John de Mol. Als producent bij John de Mol Producties stond hij in de jaren negentig aan de wieg van het megasucces van Big Brother. Later vervulde hij bestuursfuncties bij zowel John de Mol Producties als Endemol. In januari maakte Römer bekend dat hij afscheid neemt van de NTR.

Talpa maakt dinsdag ook bekend dat Menno Koningsberger Managing Director Marketing wordt. Hij was sinds 2015 radiodirecteur bij Talpa Network.

„Menno en Paul ken ik als bekwame, bevlogen vakgenoten die de onderste steen boven halen om de klant kwaliteit te kunnen leveren”, reageert John de Mol. „Ik ben blij dat Menno zijn kwaliteiten bij Talpa Network breed wil aanwenden en vind het erg leuk om weer met Paul samen te werken, twaalf jaar na Endemol.”