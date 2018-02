Simone: ’Ik voel de liefde van zijn vrienden’

Zomaar ineens moest Simone het zonder haar zo geliefde Guus Verstraete doen, die vorig jaar maart vanuit het niets overleed. Gisteren vond er in Beeld en Geluid in Hilversum een bijzonder eerbetoon plaats aan de vermaarde regisseur. Ⓒ ANP

Vooraf had SIMONE KLEINSMA alle beelden gezien die vertoond zouden worden tijdens de hommage die vrienden en collega’s gistermiddag aan haar vorig jaar overleden echtgenoot GUUS VERSTRAETE brachten. En dat was maar goed ook, want de emoties waren overduidelijk zichtbaar...