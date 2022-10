Sam Smith in mei in Ziggo Dome met nieuwe tournee

Het optreden staat in het teken van het aankomende album Gloria, dat eind januari verschijnt. Op het album staat onder meer de succesvolle single Unholy met Kim Petras.

Een paar jaar geleden stond de zanger van nummers als Stay With Me en Too Good at Goodbyes ook al in de Amsterdamse concertzaal. Toen gaf Smith twee concerten in het kader van de Thrill of it All-tour.