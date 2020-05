’Prins Harry voelt zich stuurloos zonder vrienden en werk in LA’

Een anonieme bron vertelt aan Vanity Fair dat Harry zich somber voelt sinds hij met Meghan en Archie het Verenigd Koninkrijk verliet. „Hij heeft veel vrienden in de militaire gemeenschap in het Verenigd Koninkrijk en hij mist ze natuurlijk”, klinkt het. „Dit is een vreemde tijd voor ons allemaal, maar ik denk dat Harry op dit moment structuur in zijn leven mist.”

„Hij heeft geen vrienden in LA zoals Meghan en hij heeft geen baan. Dus op het moment is hij een beetje stuurloos.” Toch is de bron positief: „Harry weet dat dit niet voor altijd zo zal zijn.”

Deze insider is overigens niet de enige die stelt dat Harry het moeilijk heeft in Los Angeles. Onlangs riep primatologe Jane Goodall dat de hertog van Sussex het leven ’een beetje lastig vindt nu’.