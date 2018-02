Roxeanne Hazes dolblij met Edison

Een zwangere Roxeanne Hazes ontvangt een Edison voor beste Nederlandstalig tijdens de uitreiking van de Edison POP 2018 prijzen in de Westergasfabriek in Amsterdam. Ⓒ ANP Kippa

Roxeanne Hazes is door het dolle heen na het winnen van haar eerste Edison in de nieuwe categorie Nederlandstalig. Op social media laat de zangeres weten hoe blij ze is. „HOLY MOLY!! We hebben ’m! Ik weet even niet wat me overkomt.” Ook postte ze een kort filmpje waarop ze te zien is met haar felbegeerde prijs.