Blake Lively is meer dan 27 kilo afgevallen

Ze bedankt hiervoor haar personal trainer bij de foto die ze op Instagram postte: „Het blijkt dus dat je niet 27 kilo kan afvallen door op Instagram te scrollen en je af te vragen waarom je er niet zo uit ziet als die modellen in bikini’s. Dank je wel Don Saladino, dat je me een schop onder m’n kont gegeven hebt om weer in shape te komen. Tien maanden om aan te komen en veertien om af te vallen. Ik ben heel trots.”

De 30-jarige actrice is te zien in haar sportkleding en zit strakker dan ooit in haar vel. Hoewel ze tijdens de opnames van haar nieuwe film The Rhythm Section een handblessure opliep, weerhield dit haar er niet van om elke dag te sporten.