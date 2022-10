Rik van de Westelaken: ’Collega’s worden bedreigd en uitgescholden voor landverrader’

In een nieuwe aflevering van PodBast slaakt Rik, die sinds 2018 in dienst is bij EenVandaag, een diepe zucht als presentator Bastiaan Meijer het onderwerp fake news aansnijdt. „Ik vind het heel heftig om te zien dat heel kritische, hardwerkende collega’s op straat worden uitgescholden voor ’landverrader’ of worden bedreigd. Het is zo onvoorstelbaar makkelijk om dit soort dingen te roepen, zonder dat je enige kennis van zaken hebt. Dat vind ik erg voor deze mensen. Het overkomt mij ook en ik vind het ook voor mijzelf niet prettig. Maar blijkbaar moeten we nog beter uitleggen wat we doen en hoe dat werkt.”

De AvroTros-presentator verbaast zich over wat er in de samenleving gebeurt. „Mijn nieuwsgierigheid heeft mij altijd gedreven. Nog steeds. Maar wat er de afgelopen jaren is gebeurd in Nederland en hoe het klimaat is veranderd en is gepolariseerd, daar ben ik wel van geschrokken. Als journalist was je vroeger, volgens sommigen, bloedirritant, maar het was wél een eerzaam beroep. Want je ging op zoek naar ’de waarheid’, of naar waarheidsvinding. Je probeerde verhalen te vertellen die speelden in de maatschappij, waar geen aandacht voor was. En dit soort kwalificaties, daar herken ik mij helemaal niet in. Ik vind het heel erg dat een aantal mensen elkaar napapegaait en out of the blue dingen roept. Of dat nou op sociale media is, of in talkshows. Ik begrijp dat niet.”

Zoeksessies op het internet

Rik belandde een tijdje geleden in een discussie met een vrouw die wilde weten waarom er niets werd bericht over #pizzagate, de complottheorie die draait om een pizzeria in Washington, waar onder anderen Hillary Clinton een pedofielennetwerk zou runnen. „Toen zei ik: ’Dat klopt niet.’ Die mevrouw: ’Jawel, ik heb dat gelezen. Het is echt waar, ik heb foto’s gezien.’ En dan raak je in een situatie waar je bijna niets tegenin kunt brengen. Behalve dan dat het écht niet waar is. Maar als de ander jou niet wil geloven, en liever gelooft in die bubbel waarin ze zijn terechtgekomen tijdens hun zoeksessies op het internet.. ja dan weet ik het ook niet meer. Maar ik vind wel dat wij de taak hebben om toch steeds kritisch naar onszelf te blijven kijken. Wij zijn ook niet perfect.

Ik ben er wel van overtuigd dat wij in Nederland vrij goede nieuwsmedia hebben, die hun werk zeer serieus nemen. Ik ben niet wantrouwig. Ik bekijk alle artikelen die ze schrijven en ook de reportages van het Journaal bekijk ik kritisch. En ik zie eigenlijk bijna nooit échte, échte misinformatie.”