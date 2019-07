Jussie Smollett verkoopt huis met verlies

Het huis met drie slaapkamers en vier badkamers kent volgens de entertainmentwebsite „prachtige uitzichten en een weelderige groene tuin.” De garage, die ruimte biedt voor twee auto’s, is voorzien van een speciaal geluidssysteem.

Smollett raakte begin dit jaar in opspraak. Eind januari kwam naar buiten dat hij in Chicago slachtoffer zou zijn geworden van homofoob en racistisch geweld. Na verloop van tijd werd Smollett niet langer gezien als slachtoffer, maar als dader: hij zou de mishandeling in scène hebben gezet.

Nu is Smollett naar verluidt vooral in New York te vinden, waar hij zoekt naar een mogelijkheid om zijn carrière nieuw leven in te blazen. De acteur is bovendien nog niet van de mishandelingszaak verlost. De stad Chicago probeert 130.000 dollar aan onderzoekskosten op de 37-jarige acteur te verhalen, terwijl tegelijkertijd een speciale aanklager nogmaals bekijkt of Smollett kan worden vervolgd.