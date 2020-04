Harry hielp Meghan tijdens voice-overklus

„Het was geweldig om Harry erbij te hebben”, vertelt filmmaker Vanessa Berlowitz aan People. Volgens Vanessa’s collega Mark Linfield was de prins er niet alleen voor de sier. „Harry verbeterde haar uitspraak.”

Elephant volgt een olifantengezin onder matriarch Gaia terwijl ze op zoek zijn naar water. Volgens Vanessa was de hertogin van Sussex onder de indruk van het verhaal en de belangrijke rol die vrouwenolifanten hebben. „Het gaat allemaal om vrouwelijk leiderschap. Het is een andere vorm van macht, het draait om leiderschap met overeenstemming. Het is ook erg inclusief en echt van deze tijd. Daar was ze ontzettend door gefascineerd.”

Meghan kreeg niet betaald voor de klus, maar wilde graag dat er een donatie naar een liefdadigheidsorganisatie voor olifanten ging. Of de hertogin vaker voor Disney aan de slag gaat nu haar agenda minder is gevuld met koninklijke taken, is niet bekend.