Zwangere Sanne Vogel moest eerder niet denken aan een tweeling

Sanne deelde een oude foto van de opnames van Voor elkaar gemaakt, de film die in 2017 verscheen. Daarin speelde ze „een zeer gefrustreerde tweelingmoeder.” „In deze scène moest ik lekker geïrriteerd doen. 1 van de lieve baby’s was erg gevoelig voor energie en begon steeds te huilen als ik bozig de scène startte, de andere moest weer huilen omdat haar zus moest huilen”, schreef Sanne bij het kiekje waarop ze de twee koters op schoot heeft. „Aan het einde van de dag had ik hele pijnlijke armen en dacht ik... pff een tweeling, moet er niet aan denken.”

Daar denkt Sanne inmiddels gelukkig anders over. „Nu ben ik alleen maar onwijs blij dat we twee baby’s in 1 keer verwachten. Ik hoop alleen dat dit kapsel en deze kledingstijl geen voorspellende blik waren op mijn toekomstige smaak.”