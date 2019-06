Belinda Meuldijk ontroert fans met lofzang op oudste zoon

„Er staat iemand naast hem, er staat iemand (vaak) in de schaduw”, schrijft ze. Over de relatie tussen de twee broers en wat Robbert (36) voor Yoshi (33), die autisme heeft, betekende, vertelt ze een voorbeeld uit zijn jeugd. „Als u geen kleurplaat voor mijn broertje heeft, dan wil ik ’m ook niet,’ zei hij ooit tegen de caissière in de supermarkt. En met die woorden gaf hij de kleurplaat terug, want ze waren op. Toen was hij 7.”

Nu heeft er weer een belangrijk moment tussen de zoons van Belinda Meuldijk en haar ex-man Rob de Nijs plaatsgevonden. „Vandaag zei Robbert bij de rechter dat hij het een eer vind om zijn broers gedeelde mentor te worden. Mijn hart loopt over. Ik hou zo veel van mijn oudste zoon, daar kan niets of niemand meer bij. Onuitsprekelijk gelukkig. Mijn eerste kind.”

Haar liefdevolle bericht wordt massaal geliket en mensen schrijven dingen als: „Wat een prachtige zoons heb je” en „Wat ontroerend, zoveel liefde.” Ook herkennen sommige fans zich in haar verhaal. „Geweldig Belinda, ik weet hoe dit voelt. Ik ken dit intens gelukkige en dankbare gevoel...hier precies zo met mijn dochter, die ook het mentorschap over haar autistische broer aangenomen heeft.”