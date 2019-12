Rechtszaak Kevin Spacey seksueel misbruik van tafel geveegd

De aanklacht kwam van een massagetherapeut. Hij zou in de herfst van 2016 door de Oscarwinnaar zijn aangerand, in een privéverblijf in Malibu.

In juni 2020 zou er een rechtszaak plaatsvinden in de federale rechtbank, maar op 6 september stierf de massagetherapeut naar verluidt aan kanker. Spacey en de belanghebbende van de aanklager hebben besloten de rechtszaak niet meer door te laten gaan, meldt Variety.

De aanklacht

Het begon allemaal tijdens een massage die Spacey in 2016 had bij de therapeut. Op de vraag van de masseur of hij nog rekening moest houden met probleemgebieden voor de massage, zou Spacey geantwoord hebben dat hij pijn of ongemak had bij zijn kruis. Vanaf dat moment liep het uit de hand, volgens de aanklacht. Spacey wilde volgens de masseur per se op zijn rug blijven liggen en zou meerdere malen de hand van de masseur gepakt hebben om die naar zijn geslachtsdelen te brengen.

De masseur zou in shock hebben gevraagd waar hij mee bezig was en gezegd hebben dat het belachelijk was wat Kevin Spacey deed. Daarop zou de acteur hem bij zijn schouders gepakt hebben en geprobeerd hebben hem te kussen en nogmaals aan te raken. Toen de masseur wilde vertrekken, blokkeerde hij de deur en vroeg hem om seks met hem te hebben. De masseur zou daarop alsnog de ruimte ontvlucht zijn, met zijn massagetafel, maar zonder verdere spullen.