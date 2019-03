Arme jongeren gratis naar Black Panther

De actie begon in de overwegend zwarte New Yorkse wijk Harlem en kreeg grote bekendheid toen Ellen DeGeneres er aandacht aan besteedde in haar talkshow. De crowdfunding is op touw gezet door Liz Miranda, de directrice van een jongeren- en gemeenschapshuis in de plaats Roxbury even buiten Boston.

Imiddels wordt er verspreid over het hele land wordt op 400 plaatsen geld ingezameld. Tot nu toe is in totaal ongeveer 400.000 dollar opgehaald. Daarmee kunnen zeker 40.000 bioscoopkaarten gekocht worden. Miranda hoopt dat er nog meer geld wordt ingezameld en zegt ervan overtuigd te zijn dat dit ook gaat gebeuren. „Het geld stroomt nog altijd binnen. Ik krijg positieve reacties vanuit heel het land”, zegt ze.

Fenomeen

De makers van de film zal het niet meteen opvallen. Op basis van de voorverkoopcijfers van de film wordt geschat dat er in het eerste weekend 150 miljoen dollar in de kassa’s stroomt. Nog nooit eerder werden er voor een bioscooptitel over een superheld zoveel tickets in de voorverkoop aan de man gebracht.

De film over het Marvelpersonage is bijzonder omdat de cast vrijwel geheel uit donkere acteurs bestaat. Bovendien prijzen critici het onderliggende sociaal-kritische commentaar in het verhaal. De Amerikaanse media hebben Black Panther om die redenen al uitgeroepen tot ’een fenomeen’.