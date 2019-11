Emilia Clarke wilde naaktscènes GoT niet: ’huilend op de wc’

De Britse actrice ontdekte pas waarvoor ze had getekend, nadat ze het script voor ogen kreeg. In de podcast geeft Clarke aan dat ze zich soms oncomfortabel voelde in haar rol. „Je wilt de fans toch niet teleurstellen”, zeiden de bazen soms tegen Clarke, als ze haar kleren wilde aanhouden.

De 33-jarige Clarke was net afkomstig van de toneelschool toen ze in Game of Thrones terechtkwam. „Los van de naaktheid, heb ik het hele eerste seizoen gedacht dat ik het niet waard was om iets te eisen.” Ze bracht verschillende momenten huilend op het toilet door om die gedachtes te vergeten. „Ik ging huilen op de wc en kwam dan vervolgens terug om de scène te spelen en deed alsof alles helemaal goed was.”

’Jason Momoa geweldig’

Clarke speelde de rol van Daenerys Targaryen in de serie. In scènes met haar man Khal Drogo (Jason Momoa) was ze meermaals naakt te zien. Dankzij tegenspeler Momoa voelt ze zich nu prettiger tijdens het spelen van dergelijke scènes. „Het was absoluut moeilijk. Daarom waren de scènes met Jason geweldig, omdat hij zei ’nee, lieverd, dit is niet goed,’” als er te veel van haar werd gevraagd.

Inmiddels is Clarke een stuk zekerder van zichzelf. De Britse actrice speelt een van de hoofdrollen in de romantische komedie Last Christmas. De kersverse kerstfilm is in de Nederlandse bioscopen te bewonderen.