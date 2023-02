Ed Sheeran lijkt met video te hinten op nieuwe albumtitel

„Het gaat gebeuren”, staat er bij de Instagram-video die te zien is op het populaire fanaccount teddy.is.the.only.one. „Dit is de video die je ziet op Spotify als je luistert naar Equals”, zoals zijn laatste album = uit 2021 ook wordt genoemd. In de video zijn de streepjes = in het zand te zien, maar wordt het bovenste streepje weggespoeld door een golf waardoor er een - overblijft.

Ed Sheeran heeft de video van het fanaccount doorgeplaatst op zijn eigen Instagram-kanaal, waarmee de zanger lijkt te bevestigen dat zijn fans een goed verstopt nieuwtje hebben ontdekt. Eerder vertelde de zanger al wel dat er in 2023 een nieuw album zal uitkomen, zonder daarbij verdere details prijs te geven.