Maarten Heijmans geeft eigen draai aan Ramses Shaffy

„Ik heb mij anderhalf jaar kunnen voorbereiden op de rol in de serie; ik heb in die periode eigenlijk doorlopend het werk van Ramses geluisterd”, vertelt Heijmans. „Die nummers zijn langzaam maar zeker in mijn hoofd een heel eigen leven gaan leiden, beïnvloed door de muziek waar ik zelf graag naar luister; denk aan Sufjan Stevens en James Blake. Dat leverde nieuwe bewerkingen op van de nummers, die ik van de zomer met een band opgenomen heb.”

De nieuwe arrangementen maken het werk van de chansonnier mogelijk toegankelijker voor een nieuwe generatie die Ramses nog niet kent. „De tijden zijn natuurlijk veranderd. Maar mensen veranderen niet”, beklemtoont Heijmans, die een Emmy en een Gouden Kalf won voor zijn titelrol in de tv-serie. „Wij worstelen nu nog steeds met dezelfde tegenstrijdigheden die hij in zich had; het vechten tegen eenzaamheid, het zoeken naar liefde en bevestiging in het leven, de hunker naar aandacht. Dat zijn de thema’s die hij aansnijdt met zijn teksten.”

Bon vivant

Heijmans leeft nu zo’n acht jaar met Ramses Shaffy en heeft heel veel van de bon vivant geleerd. „Hij heeft mij echt leren zingen; ik beheers mijn zangstem zoveel beter sinds de serie. En ik heb ook als acteur geleerd de diepte in te gaan. Hij heeft mij als mens geïnspireerd om meer met mijzelf in het reine te komen. Je hoeft geen perfectie na te jagen; je moet jezelf leren accepteren, en beseffen dat vallen en opstaan bij het leven hoort.”

Shaffy zal altijd onderdeel van zijn leven blijven, zoals een goede vriend of een inspirerende docent dat ook doet. „Maar ik heb wél het idee dat ik na dit album en deze tournee zelf uit het werk van Ramses heb gehaald wat erin zat. Ik heb als artiest alles gedaan wat ik er mee kon.” In de serie probeerde Heijmans de zanger zo realistisch mogelijk te benaderen. „Nu heb ik zijn werk echt naar mij toe getrokken, en naar mijn eigen muzieksmaak. Als mens ben ik nog lang niet klaar met Ramses. Maar als artiest denk ik dat ik de grenzen nu wel bereikt heb.”