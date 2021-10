Suzan & Freek dromen in kleur op tweede album

Premium Cultuur

’I don’t live here anymore’: meer willen en meer krijgen

A deeper understanding van The War On Drugs, wát een plaat was dát vier jaar geleden! In onze ogen werd dat juweel terecht beloond met een Grammy voor beste rockalbum. Het gevolg is dat er nadrukkelijker dan ooit is uitgekeken, gesmacht zelfs naar I don’t live here anymore, de vandaag verschijnende ...