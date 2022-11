Premium Het beste van De Telegraaf

Voor het eerst te zien voor publiek Verborgen sleutelstuk Fernand Léger in Kröller-Müller

Door Paola van de Velde Kopieer naar clipboard

Léger schilderde de daken zoals hij zag uit zijn atelierraam. Ⓒ Marjon Gemmeke

Niets in Parijs maakte zoveel indruk op Hélène Kröller-Müller als een bezoek aan het atelier van Fernand Léger in 1921. Al moest de rijke verzamelaarster eerlijk bekennen dat ze de eerste vijf minuten ’in ontzetting’ voor zijn werk stond. Het museum in Otterlo dat haar naam draagt, besteedt deze winter voor het eerst aandacht aan een reeks schilderijen waarmee de Franse kunstenaar doorbrak als kubist en de abstractie omarmde: Rook boven de daken. Het stralende middelpunt van deze klassiek kunsthistorische presentatie is een pas ontdekt, verborgen schilderij van Léger uit die zo belangrijke serie. Weliswaar was bekend dat het onder een dikke lijmlaag aan de achterzijde van het schilderij Le quatorze juillet verstopt zat, maar nu pas is er een restaurator in geslaagd het kunstwerk - eigendom van de particuliere Triton Collectie - in oude luister te herstellen.