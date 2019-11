Dochter Marga Bult kapot van haatreacties

Jill van Ingen, Marga’s dochter, laat op Facebook weten dat alle nare berichten over haar moeder haar ontzettend raken. In de uitzending verdedigde Marga zwarte piet en noemde Humberto Tan verderop in de uitzending ’het kleurtje’, daarbij refereerde ze naar zwarte piet. De reacties hebben niet alleen impact op Marga zelf, maar ook op haar gezin.

Op Facebook plaatst Jill foto’s van de reacties en schrijft: „Gevraagd door mam om dit niet te doen. Maar wanneer je moeder via social media of op tv haar mening uit, zijn dit een aantal van de vele (haat) berichten welke ze privé toegestuurd krijgt.” Over de haatreacties schrijft ze: „Dit moet stoppen.”