Hardwell geeft eerste Nederlandse show in jaren: heb meer energie

De wereldtour van Hardwell begon in Miami en is al even bezig. Normaal gesproken begon Van de Corput zijn tour in Amsterdam. Ditmaal pakt de dj uit Breda dat anders aan. „Dat is misschien heel raar om te begrijpen maar Amsterdam is altijd de show waar ik extra zenuwachtig voor ben omdat er allemaal familie en vrienden komen kijken”, legt hij uit. Daarom heeft hij gezegd: „Zet hem maar wat later.” De ouders van Hardwell, zijn oma en zijn hechte vriendengroep, en zelfs hun ouders, zijn allemaal van de partij bij zijn show in Nederland.

Het repertoire dat Hardwell ten gehore brengt tijdens zijn shows is „het meest persoonlijke” dat hij ooit heeft gemaakt. „Dat is zo’n cliché quote voor artiesten die hun album proberen te verkopen”, zegt hij lachend. „Maar het is wel echt waar.” De dj geeft te kennen in het verleden vaak concessies te hebben gedaan. „Ik wilde graag muziek maken die goed zou werken voor het publiek”, legt hij uit. „Dit album heb ik gemaakt met het idee van: als ik zelf een dance album zou luisteren, hoe zou dat dan klinken? Nou, dat is Rebels Never Die.”

Minder shows, meer plezier

Hardwell maakte in augustus 2018 bekend voor onbepaalde tijd een pauze te nemen omdat hij ten onder dreigde te gaan aan de werkdruk. Waar hij voorheen merkte dat hij moeite had om nog te genieten van zijn shows, is dat nu wel anders. Wat daaraan bijdraagt, is dat hij veel minder optredens doet. „Ik doe nu 30 à 40 shows per jaar, waar het voorheen wel tot de 180 of zelfs 200 shows ging. Toen ik mijn comeback maakte, hebben we daar hele duidelijke afspraken over gemaakt.” De tijd die hij overhoudt, gebruikt hij om nieuwe muziek te maken. „Nu kan ik op mijn gemak meer experimenteren in de studio. Dat pakt muzikaal voor mij ook veel beter uit. Ik ben een andere richting op gegaan tijdens mijn sabbatical en heb mezelf ontwikkeld op muzikaal gebied. Ik ben benieuwd hoe het Nederlandse publiek daarop zal reageren.”

Tussen zijn optredens door deelt de dj zijn ervaringen met „jongens die ook graag dj willen worden.” „Ik ben geen mental coach of zo, maar ik vertel gewoon wat mijn red flags zijn. Dat is ook een onderdeel van dit werk.” In 2023 kunnen fans van Hardwell geen nieuw album of nieuwe wereldtour verwachten, maar de artiest gaat wel „lekker veel muziek maken.” „Ik zal weer wat meer de festivals gaan doen en meer optredens in Nederland.”