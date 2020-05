Dakota Johnson ’omarmt’ haar depressies

„Ik heb al sinds mijn tienerjaren te maken met depressies. Hoewel dat erg heftig was, heb ik ermee leren omgaan dankzij professionele hulp. Toen leerde ik dat dit iets is waarmee ik soms weer te maken krijg. Maar het heeft me ook geleerd om dat juist mooi te vinden, omdat ik in dat soort periodes de wereld juist heel erg aanvoel”, aldus Dakota.

Dakota’s depressies hebben geen invloed op de relaties die ze met andere mensen heeft. „Ik denk dat ik best wel een complex persoon ben, maar ik ga en wil dat niet een probleem van een ander maken”, zei de Fifty Shades of Grey-actrice, waarmee ze met name doelde op haar vriend Chris Martin. Ze is inmiddels drie jaar samen met de Coldplay-zanger.