’Moxie’: tienermeiden pikken seksisme niet meer

Hadley Robinson is Vivian in ’Moxi’. Ⓒ Foto Colleen Hayes/NETFLIX

Beste billen, makkelijkst in bed, grootste voorgevel. Op Vivians school is die lijst doodnormaal geworden. Maar moeten vrouwen dit eigenlijk wel pikken? Net als haar nieuwe klasgenoot Lucy, beseft de tiener in Moxie dat er al veel te lang is gezwegen.