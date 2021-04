Edwin Evers hoopt dat album leidt tot nieuwe samenwerkingen

„Ik ben heel erg trots op het resultaat. Het hele proces van het maken van dit album was echt te gek”, vertelt Edwin (49) in gesprek met het ANP over de afgelopen maanden. „Op Tijd komen alle muziekstijlen samen die ik zelf leuk vind.”

Een eigen plaat maken stond al lang op zijn wensenlijstje, maar vanwege tijdgebrek was het er eerder niet van gekomen. En toen kwam de coronacrisis en was Edwins agenda maandenlang vrijwel leeg. „Het was eigenlijk een geluk bij een ongeluk. Ineens had ik er wel alle tijd voor”, vertelt hij over de afgelopen maanden, waarin alle optredens met zijn Edwin Evers Band werden geschrapt. „Tot het najaar ben ik heel veel met het album bezig geweest.”

Zelf bepalen

Evers maakte in het verleden nummers voor andere artiesten, onder wie Glennis Grace. Dit keer wilde hij het heft volledig in eigen hand nemen. „Het leek me heerlijk om eens helemaal je eigen ding te kunnen doen. Dat je alles zelf kunt bepalen”, legt hij uit. „Als je voor anderen schrijft, moet je toch altijd rekening houden met wat de ander wil. Dus toen dacht ik: waarom zou ik het niet zelf gaan doen? ”

De voormalig radio-dj genoot ervan dat hij het hele maakproces kon meemaken. „Muziek schrijven, teksten bedenken, met muzikanten de studio in, het inzingen, mixen”, somt hij op. „Ik vond het allemaal heel leuk om te doen. De meeste liedjes heb ik gewoon thuis opgenomen, in mijn eigen studio opgenomen. Ideaal, want ik hoefde alleen maar even naar beneden. Wat overigens ook een valkuil was: je blijft schaven.”

Heavy gitaren en strijkers

De plaat, waarvoor Ruud de Wild het artwork deed, is uiteindelijk een mix van stijlen geworden. Evers: „Het gaat van heavy gitaren tot kleine liedjes met piano, strijkers en een mandoline. Er zit geen plan achter, ik maak gewoon liedjes die ik leuk vind.” In de in totaal veertien nummers zijn wel bepaalde invloeden te horen. „Denk aan Toto, The Scene, Billy Joel. Niet dat ik me daar mee wil vergelijken, hoor”, benadrukt zanger en drummer. „Maar dat hoor je er wel in terug.”

Als optreden met zijn band straks weer kan, wil hij tijd blijven maken voor het maken van eigen muziek. „Ik vind schrijven gewoon heel leuk dus dat blijf ik doen. En er komen zeker meer liedjes, misschien wel een nieuw album”, blikt hij alvast vooruit. Plannen om met zijn eigen muziek het land door te gaan en live ten gehore te brengen in de theaters zijn er voorlopig niet. „Maar ik hoop stiekem dat dit album voor mij deuren wel opent om in de toekomst te kunnen schijven voor en met anderen. Dat zou ik graag doen.”