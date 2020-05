Zien: dit is de pasgeboren prins Charles van Luxemburg

Het nieuwe prinsje is afgebeeld samen met zijn ouders, en ook in close-up met een knuffel. Het jongetje kwam ter wereld middels een keizersnede, en verwacht wordt dat hij dinsdag of woensdag naar huis gebracht kan worden. De komende jaren zal de prins opgroeien in het Schloss Fischbach, de nieuwe residentie van zijn ouders.

Bij zijn geboorte luidde de kathedraal in de Luxemburgse hoofdstad de klokken. Ook werden er precies om twaalf uur 21 saluutschoten afgevuurd.

Charles is na zijn vader tweede in de lijn van troonopvolging. Behalve prins van Luxemburg, is Charles ook prins van Bourbon-Parma. Die titel heeft hij te danken aan het huwelijk van zijn overgrootmoeder groothertogin Charlotte met prins Félix van Bourbon-Parma.