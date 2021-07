Dwayne Johnson moet lachen om opmerkingen rivaal Vin Diesel

De acteurs kregen het met elkaar aan de stok toen ze samenwerkten aan de Fast & Furious-filmreeks, waarvan Diesel één van de producenten is. In een interview met Men’s Health beweerde Diesel afgelopen maand dat hij in die rol Johnson met een harde aanpak uitdaagde zijn beste werk te laten zien. „Ik gaf hem vaak ’tough love’. Ik doe alles wat ik kan om de beste acteerprestaties te krijgen in alles dat ik produceer”, aldus de acteur.

In een interview met The Hollywood Reporter wordt Johnson gevraagd wat hij van die opmerking vindt. „Ik heb gelachen, en toen heb ik nog eens hard gelachen. Ik denk dat iedereen daar flink om heeft gelachen. En daar hou ik het maar bij”, stelt hij, waarop zijn Jungle Cruise-collega Emily Blunt hem bijvalt. „Maar goddank dat hij er was”, zegt zij over Diesel. „Goddank, hij heeft je daar echt doorheen gesleept.”