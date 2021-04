Kim Kardashian: ’Soms vraag ik me af of ik het vol kan houden’

De 40-jarige loopt nu al zeker een jaar stage bij een advocatenkantoor dat zich voornamelijk richt op mensenrechtenzaken. Kim zet zich al langer in voor het lot van gevangenen in de VS en wil zich als ze eenmaal advocaat is richten op veranderingen in het Amerikaanse gevangenissysteem. In haar thuisstaat Californië mag ze opgaan voor de ’bar’, een toelatingstest om je als advocaat te mogen registreren, na een aantal uur stage. Daardoor hoeft ze niet plaats te nemen in de schoolbanken.

De realityster en cosmetica-ondernemer krijgt nog weleens de kritiek dat ze daarmee voor de makkelijke weg kiest, maar dat ontkende ze vorig jaar stellig. „Wie denkt dat dit makkelijk is, heeft het mis”, aldus Kim, die zegt zo’n twintig uur in de week te besteden aan haar nieuwe carrière. „Mijn weekenden breng ik door zonder mijn kinderen, omdat ik lees en studeer. Overdag werk ik en ’s avonds breng ik mijn kinderen naar bed om daarna weer verder te leren. Soms vraag ik me af of ik het vol kan houden. Maar dit is iets wat ik heel graag wil en daarom zet ik me hier ook toe. Het is nooit te laat om je dromen te volgen.”

Eerder deze week maakte zakentijdschrift Forbes bekend dat het Kim had toegevoegd aan de miljardairslijst van het blad. De 40-jarige bouwde haar vermogen voornamelijk op met haar twee bedrijven, cosmetica-onderneming KKW Beauty en SKIMS, dat gespecialiseerd is in corrigerend ondergoed. Ook met realityserie Keeping up with the Kardashians, haar belang in app Kim Kardashian Hollywood en gepersonaliseerde emoji’s verdiende ze een aardige som geld.

Bekijk ook: Zo houdt Kris Jenner dochters in haar greep