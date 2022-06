K-popgroep BTS stopt er (tijdelijk) mee: ’Focus op solocarrières’

Op de dag van het 9-jarig bestaan van de band kondigt BTS het nieuws aan. De groepsleden willen aan hun solocarrières werken en zo ’verder groeien’. De aankondiging ging gepaard met heel wat tranen.

„Ik dacht dat BTS zich zou onderscheiden van andere groepen, maar het probleem in de K-pop-cultuur is dat je de tijd niet hebt om volwassen te worden”, vertelt groepslid RM. „Je moet in een hoog tempo muziek blijven maken en nummers uitbrengen.”

„We beginnen nu pas na te denken over hoe we als artiest herinnerd willen worden door onze fans”, vult Jimin aan. „Hierdoor gaan we op dit moment door een moeilijke periode. We proberen onze identiteit te vinden en dat is een lange en vermoeiende zoektocht.”

Niet definitief

De leden benadrukten wel dat ze niet definitief uit elkaar gaan. Maar ze zeggen ook niet wanneer ze met z’n zevenen opnieuw op het podium zullen kruipen. „Op een dag”, klinkt het.

In de afgelopen jaren groeide de groep uit tot een grote naam in de wereldwijde muziekindustrie. De band scoorde onder meer met hits als Dynamite, Butter en My Universe. Deze maand bracht BTS nog het album Proof uit.