Colin Farrell en Brendan Gleeson missen uitreiking door corona

Farrell en Gleeson maken allebei kans op een prijs. Farrell is genomineerd voor beste acteur, Gleeson maakt kans op de award voor beste bijrol. Farrell won afgelopen dinsdag al een Golden Globe voor zijn rol in de film The Banshees of Inisherin, die in totaal negen keer is genomineerd voor een Critics Choice Award.

Ook actrice Jamie Lee Curtis kan door een positieve coronatest zondagavond niet bij de uitreiking in Los Angeles zijn.