Ariana Grande schenkt miljoen aan mensen die therapie nodig hebben

„Ik ben ontzettend blij om met Better Help samen te werken en gratis therapie ’weg te geven’. Therapie is iets dat voor iedereen beschikbaar en toegankelijk moet zijn, want het behoort niet alleen maar toe aan mensen die het zich kunnen veroorloven. En ook al weet ik dat dit niet meteen alle problemen oplost, hoop ik toch dat het een steuntje in de rug kan zijn voor sommigen. Ik hoop hiermee anderen te inspireren om ook meer aandacht te besteden aan mentale gezondheid. En onthoud vooral dat het altijd oké is om om hulp te vragen, want je kan het niet allemaal alleen doen”, aldus Ariana.

De zangeres is altijd heel open geweest over haar eigen mentale problemen. Zo liep ze een flink trauma op door de aanslag bij een van haar concerten in Manchester in 2017 waarbij 22 mensen om het leven kwamen. „Therapie heeft mij er bovenop gekregen. Ik zat zo vast en voelde me zo rot en verdrietig. Maar doorleven met zoveel pijn en verdriet maakte alles alleen maar erger. Ik zal dat moment nooit vergeten, maar door er over te praten heb ik wel een manier gevonden om daar mee om te leren gaan.”