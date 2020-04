Gratis mondkapjes nu 200 dollar door handtekening Willie Nelson

Twee dames begonnen onlangs met het maken en gratis uitdelen van mondkapjes in en rond Houston. Tanya Boike, een van de vrouwen, besloot ook kapjes naar Nelson en zijn vrouw te sturen. Ook omdat ze goed bevriend is met de kleindochter van de countryzanger, zo vertelt Tanya aan tv-zender KTRK.

Nelsons kleindochter sms’te Tanya dat de zanger de mondkapjes liever signeerde om ze daarna te veilen. „Op die manier kan je meer materiaal inslaan en de kapjes gratis blijven maken”, stond volgens Tanya in het berichtje. „Ik was door het dolle heen. Dat was niet waarom ik ze had gemaakt.”

In totaal hebben de vrouwen meer dan vijfhonderd kapjes uitgedeeld.