Pearl Jam dropt track Get It Back op streamingdiensten

Eddie Vedder had Get It Back beschikbaar gesteld voor Good Music to Avert the Collapse of American Democracy Vol. 2. Deze compilatie was bedoeld om geld in te zamelen voor Voting Lab, een organisatie die opkomt voor het stemrecht van Amerikanen. De compilatie was eerder deze maand 24 uur beschikbaar op Bandcamp. Met het project haalde het online platform waarop muzikanten hun muziek aan kunnen bieden en verkopen zo’n 250.000 euro op.

Naast Pearl Jam deden ook Arcade Fire, David Byrne, Fleet Foxes en The War on Drugs mee. R.E.M. was te horen op de eerste editie van Good Music to Avert the Collapse of American Democracy.