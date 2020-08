Ilse DeLange wint countryprijs

De Twentse won de Jeff Walker Global Country Artist Award, een prijs van de Amerikaanse Country Music Association (CMA). De onderscheiding wordt uitgereikt aan een ’uitstekende artiest’ van buiten de Verenigde Staten, die „heeft bijgedragen aan de populariteit van countrymuziek en het onder de aandacht brengen van countrymuziek in hun eigen land.”

In een filmpje dat DeLange deelt op Instagram spreekt Carrie Underwood, een Amerikaanse countryzangeres die lange tijd de uitreiking van de CMA Awards presenteerde, haar toe vanuit Nashville. „Jij verdient deze erkenning zo erg, voor alles wat je hebt bereikt met je muziek, televisie en met je festival in Holland, waar ik de eer had om aan deel te nemen. Ook kom je op voor en help je nieuwe artiesten. Gefeliciteerd!”

„Nashville is mijn tweede huis”, schrijft DeLange op Instagram. „Het is van grote invloed geweest op mijn muzikale leven.” De zangeres bedankt Underwood voor deze „ongelooflijke verrassing” en „aardige woorden.”