Geen Elvis, maar intiem Vegas-huwelijk ’beste moment’ uit Jennifer Lopez’ leven

De wereld was in blijde shock toen vorig jaar bekend werd dat de twee grote sterren weer samen waren, nadat ze zeventien jaar geleden hun verloving hadden verbroken. De druk van de media werd hen destijds te groot. Nu zijn ze in het geheim getrouwd in Las Vegas. „We hebben het gedaan”, schrijft Jennifer Lopez daaarover in de nieuwsbrief die ze ondertekend als Mrs. Jennifer Lynn Affleck. „Liefde is prachtig. Liefde is vriendelijk. En het blijkt liefde is geduldig. Twintig jaar geduldig.”

Dat blijkt niet alleen uit hun hernieuwde hereniging, maar ook uit de wachttijd die ze ervoor over moesten hebben om in Las Vegas te trouwen. „Afgelopen avond vlogen we naar Vegas, stonden in de rij voor een trouwlicentie met nog vier koppels, allemaal onderweg naar de trouwhoofdstad van de wereld. We waren nog maar net voor middernacht bij de kleine witte trouwkapel. Gelukkig bleven ze een paar minuten langer open.” De twee mochten zelfs nog even foto’s maken in een roze Cadillac convertible. „Overduidelijk één die gebruikt was door de king zelf (maar als we wilden dat Elvis zelf kwam opdagen, moesten we er extra voor betalen; hij lag al op bed).”

’Intieme ceremonie’

Met J-Lo in een trouwjurk uit één van haar oude films en Ben Affleck in een pak die hij uit zijn kast had getrokken, vond er vervolgens een ’intieme ceremonie’ plaats. „We lazen onze eigen geloften in een kleine kapel, gaven elkaar de ringen die we de rest van ons leven zullen dragen. Uiteindelijk was het de beste bruiloft die we ons maar konden voorstellen.”

Het is er voor de 52-jarige popster en haar 49-jarige geliefde uiteindelijk dus toch nog van gekomen. Tijdens het huwelijksaanzoek, dat de acteur deed terwijl zij in bad zat, liepen de emoties dan ook hoog op. „Het overviel me compleet. Ik keek in zijn ogen, lachend en huilend tegelijkertijd en probeerde maar te vatten hoe twintig jaar later dit allemaal opnieuw gebeurde. Ik was letterlijk sprakeloos. Hij vroeg: ’Is dat een ja?’. Ik antwoordde: ’JA, natuurlijk is dat een JA.”

’Het beste van alles’

Vol overtuiging schrijft ze dan ook over de liefde: „Blijf lang genoeg rondhangen en misschien vind je het beste moment van je leven in een drive through in Las Vegas om half twaalf ‘s ochtends in de tunnel van liefde, met je kinderen en die ene waar je de rest van je leven mee zult doorbrengen. Liefde is iets geweldigs, misschien wel het beste van alles. En het is het wachten waard.”

Het is voor Lopez de vierde keer dat ze in het huwelijksbootje stapt, en voor Ben Affleck de tweede maal. Inmiddels meer dan twintig jaar geleden dat de twee elkaar voor het eerst ontmoeten, in december 2001 op de set van de romcom Gigli. Ze verloofden zich toen in 2003, maar verbraken de verloving in 2004. Vorig jaar kregen ze opnieuw een relatie en in april dit jaar verloofden ze zich.