Na BBC-interview prins Andrew: Sarah Ferguson terug op Instagram

Voor Sarah Ferguson was 2019 niet het meest prettige jaar. Haar ex-man prins Andrew haalde meerdere malen de krantenkoppen over zijn vriendschap met zedendelinquent Jeffrey Epstein. Hoewel Sarah haar ex-man de dag vóórdat zijn dramatisch verlopen interview met BBC werd uitgezonden op Instagram verdedigde, was het ná dit interview 48 dagen stil op haar account.

Bekijk ook: Prins Andrew geeft bizarre verklaring voor omgang met Epstein

Donderdag plaatst ze een nieuw bericht. Op de heldere zonsondergang boven een winterbergpanorama schrijft ze: „Wanneer de zon ondergaat in 2019, kijk ik de bergen in om kracht en wijsheid te vinden en ons allemaal te begeleiden naar een magisch en verlicht pad. Een gelukkig 2020 gewenst. Veel liefde in overvloed.”

Het tijdschrift Hallo gaat ervan uit dat de foto’s zijn genomen in Verbier, een plaats in Zwitserland.