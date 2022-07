Drie songs van album Michael Jackson van Spotify gehaald

Het gaat om de songs Keep Your Head Up en Breaking News. Ook Monster, de track waarop rapper 50 Cent te horen is, is niet meer te vinden in de tracklist van het album op streamingdiensten als Spotify en Apple Music.

Er is al langer veel te doen over de tracks. Een fan startte in 2014 een rechtszaak tegen een productiemaatschappij en twee vrienden van Jackson. Die beweerden dat Jackson de tracks in 2007 had opgenomen, maar de fan en de erven van de artiest betwistten dat. Sony Music, het label dat Michael postuum had uitgegeven, heeft inmiddels erkend dat Jackson niet aan de tracks heeft meegewerkt. Het is volgens NME onduidelijk of de songs zijn verwijderd vanwege de kwestie.

Michael werd in 2010 uitgegeven, een jaar nadat Jackson overleed. Het album bevat tien nummers die hij nog niet eerder had uitgegeven. Op de drie tracks na zijn de andere songs nog wel gewoon te streamen.