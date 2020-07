Zwitsers doen opnieuw onderzoek naar geldstromen Juan Carlos

De in 2014 teruggetreden koning ligt onder de loep sinds bekend werd dat hij in het buitenland geheime bankrekeningen en fondsen had waar tientallen miljoenen euro’s omgingen. Zwitserland onderzoekt of het gaat om smeergeld dat de koning zou hebben ontvangen voor zijn bemiddeling bij het contract dat een Spaans consortium kreeg voor de bouw van een hogesnelheidslijn in Saudi-Arabië.

Er wordt niet ontkend dat er geld uit Saudi-Arabië naar de rekening van de koning vloeide, maar het zou gaan om een vriendschappelijke schenking van wijlen koning Abdullah. Ook uit andere Golfstaten, zoals Koeweit en Bahrein, zijn schenkingen gedaan. Juan Carlos hield dat allemaal voor zich, maar richtte wel een in Panama gevestigd fonds op om het geld te beheren en veilig te stellen voor hem en zijn familie. Zo werd zoon koning Felipe buiten diens medeweten aangemerkt als begunstigde.

Ex-minnares

Van de inmiddels opgeheven Zwitserse bankrekening werd regelmatig geld overgemaakt naar een ex-minnares van de koning, Corinna Larsen. Die kreeg op één moment zelfs bijna 65 miljoen euro. Ook daarvan willen de Zwitsers het fijne weten. Volgens Corinna was het een cadeautje, zoals de koning wel vaker geld stuurde. Voor de aanschaf van huizen en appartementen bijvoorbeeld. Ook het bedrag dat hij ontving uit Koeweit ging naar Corinna.

De nieuwe onderzoekslijn gaat om geld dat naar de Bahama’s werd gestuurd, op een rekening die werd beheerd door bestuurders van het in Panama gevestigde fonds van Juan Carlos. In Spanje kijkt het Hooggerechtshof ondertussen eveneens naar de financiële handel en wandel van de koning, waarbij de aandacht uitgaat naar het mogelijk ontvangen van smeergeld en belastingontduiking. Maar het Spaanse onderzoek geldt alleen over de periode na zijn aftreden in 2014. Voor die tijd was hij onschendbaar.