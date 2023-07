Ozzy Osbourne stelt rentree op podium uit

„Hoe pijnlijk het ook is, ik heb de beslissing moeten nemen om me terug te trekken van het Power Trip-festival in oktober”, begint Osbourne zijn bericht. In eerste instantie zou de Brit in de zomer van 2024 na jaren zijn comeback op het podium maken, maar toen het aanbod kwam om de show in Californië te doen, vervroegde hij „optimistisch” de datum van zijn rentree.

Maar dat moment komt dus nog te vroeg. „Helaas vertelt mijn lichaam me dat ik er nog niet klaar voor ben en ik ben veel te trots om mijn eerste show in bijna vijf jaar half zittend te doen.” In mei zei Osbourne nog dat hij desnoods in een rolstoel zou optreden.

De 74-jarige zanger laat weten dat binnenkort bekendgemaakt wordt wie hem tijdens Power Trip zal vervangen. „Het zijn persoonlijke vrienden van mij en ik kan garanderen dat jullie niet teleurgesteld zullen zijn”, zegt hij over zijn vervanging. „Verder bovenal dank aan mijn fans, mijn band en mijn crew voor hun onvoorwaardelijke loyaliteit en doorlopende steun. Ik houd van jullie allemaal en ik zie jullie snel weer.”