’Ex Anna Nicole Smith omgekomen bij schietpartij’

Het is onduidelijk wat tot de schietpartij heeft geleid.

Hatten, die in 2000 een korte relatie had met Smith, ging niet al te zachtzinnig met zijn toenmalige vriendin om. Wegens het bedreigen van de blondine en het belagen van haar buurman, werd hij in 2002 veroordeeld tot een gevangenisstraf van zeven jaar.