Schrijver Rutger Bregman in Late Night with Seth Meyers

Op de bank in de studio van de in New York gevestigde zender NBC vertelde Bregman over verschillende onderdelen van zijn boek. Ook blikte hij samen met Meyers nog even terug op de speech die de Nederlander in 2019 gaf op het World Economic Forum in Davos. Die ging viraal omdat hij er een zaal vol rijke mensen aansprak op de hoeveelheid belasting die zij betaalden. „Op de een of andere manier ben ik daar nooit meer teruggevraagd”, grapte Bregman tegen Meyers. „Ik heb vast iets verkeerd gezegd.”

Naast Bregman waren ook acteurs Halle Berry en Chris Kattan te gast. De aflevering met Bregman was dinsdagavond op tv in de Verenigde Staten. In Nederland wordt Late Night with Seth Meyers niet uitgezonden.