Jan Smit op tijd hersteld voor Toppers-concerten

„Ik was gewoon twee dagen ziek”, verklaart Smit, die grieperig was. „Ik hoor om mij heen dat de helft van mijn vrienden en familie ook ziek was, dus zo gek is dat niet.” Met het oog op de concerten besloot Smit het rustig aan te doen. Hij was daarom maandag bijvoorbeeld niet bij een optreden bij Koffietijd.

Volgens Smit is het voor artiesten altijd belangrijk om fit te blijven maar kan een virusje er altijd doorheen glippen. „Je hebt het niet in de hand. Ik probeer altijd zoveel mogelijk te rusten en genoeg te slapen. En vanochtend heb ik nog even gestoomd.”

De Toppers treden vrijdag tot en met zondag op in de Johan Cruijff ArenA in Amsterdam. Het zijn hun eerste shows sinds het begin van de coronacrisis.