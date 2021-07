William en Catherine feliciteren Barty met overwinning Wimbledon

Premium Tennis

Emotionele Ashleigh Barty in voetsporen van haar grote voorbeeld op Wimbledon

Even was er nog de hapering aan het einde van de tweede set, maar eigenlijk kwam haar eerste Wimbledon-zege nooit in gevaar. En dus braken bij Ashleigh Barty na een treffen van bijna twee uur met Karolina Pliskova de tranen door. Met haar 6-3, 6-7 (4) en 6-3 overwinning trad ze in de voetsporen van ...